La esposa de Arturo Ramírez, quien fue asesinado a balazos en su casa de Misión de Morillotla, el pasado 30 de mayo, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, le ha negado protección y para sus hijas a pesar de que recibió amenazas de muerte.

Erika Mancilla, esposa del finado ofreció una rueda de prensa en la que expuso que luego del asesinato, ha sido perseguida por sujetos desde una tienda departamental en el bulevar 15 de Mayo a un domicilio de la colonia San Rafael Oriente.

Explicó que los sujetos le exigieron dinero y que en caso de no entregarlo le pasaría mismo que a su esposo.

Ante tal situación, acudió ante el Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, no quisieron tomarle su declaración. Por ello, en compañía de sus abogados acudió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla.

Finalmente, luego de que fue al organismo público, la FGE les tomó la denuncia, no obstante, a pesar de que solicitó la protección le indicaron que no se la darían, pues alegaron que no cuentan con el personal suficiente.

Por lo anterior, la madre de familia pidió el apoyo de la autoridad estatal para que ella y sus hijas sean protegidas, pues temen por su integridad.

Arturo, era gerente de la empresa de traslado de valores Global, y fue baleado el pasado 30 de mayo, cuando estaba en su casa del fraccionamiento Misión de Morillotla, en el municipio de San Andrés Cholula.

Se indicó que hombres armados a bordo de camionetas llegaron a la entrada del conjunto habitacional, golpearon al guardia de seguridad y abrieron las puertas para después abrir fuego contra la casa del trabajador.

Los proyectiles de arma de fuego lo hirieron de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital donde más tarde se reportó su fallecimiento.