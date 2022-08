En estado de descomposición y en una cuneta, fue localizado el cadáver de una persona, en la lateral de la autopista México-Puebla, en inmediaciones de los estadios.

El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles, a la altura de la incorporación a la Calzada Ignacio Zaragoza, frente a la colonia México 83, al norte de la ciudad de Puebla.

Reportes policiales señalaron que unos transeúntes circulaban por la zona, cuando se percataron que, en una pequeña zanja, entre la vialidad y una barda, se encontraba un cuerpo que ya expedía olor nauseabundo.

El hecho lo reportaron a las corporaciones de seguridad, por lo que al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos.

Los agentes acudieron al sitio y cerraron la circulación en la lateral y después llegaron socorristas del SUMA y de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y estaba en avanzado estado de descomposición. No obstante, por las condiciones en que estaba no se pudo establecer si tenía heridas.

Los agentes quedaron bajo resguardo del sitio para que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias de levantamiento de cadáver.