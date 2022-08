Las dos mujeres que fueron asesinadas en un domicilio de la colonia Solidaridad Nacional, fueron identificadas como Miriam M., de 45 años, y su nuera, de 22 años de edad.

Según las primeras pesquisas, el presunto responsable de este doble feminicidio sería José Hugo "N", hijo y pareja, de las víctimas, respectivamente.

Asimismo, trasciende que en el doble asesinato participó un sujeto conocido con el alias de “El Chino”, quien presuntamente se dedica a la venta de droga.

Ahora se sabe que las víctimas perdieron la vida tras sufrir heridas en el cuello, por lo que se inició con la carpeta de investigación FIM/HOMICIDIOS-I/015583/2022.

La madre de familia vivía en Veracruz, pero hace ocho días regresó a Puebla, pues su hijo Jose Hugo, de 24 años de edad, fue detenido por las autoridades en posesión de droga. La mujer realizó el trámite necesario para buscar un abogado y liberar al joven.

Los cuerpos de las mujeres fueron descubiertos por otro hijo de la mujer adulta, quien salió ayer por la mañana del inmueble que se encuentra entre las calles Federalismo e Identidad Nacional, para irse a trabajar.

Al caer la noche, y concluir su jornada laboral, el varón regresó a la casa realizó donde realizó el tétrico hallazgo.

Las dos mujeres estaban atadas de manos por la espalda y estaban sobre un charco de sangre. Presentaban heridas por golpes y con arma punzocortante.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se estableció que José Hugo, sostenía una amistad con un sujeto apodado “El Chino”, quien rentaba un local en la parte baja de donde se cometieron los homicidios. Además de que ambos consumían drogas y tenían deudas.

Ante tal situación, Miriam, propietaria del inmueble le pidió al sujeto que desocupara el local, sin embargo, este habría mostrado indiferencia.

El día de los hechos, la joven de 22 años, acudió a visitar a su suegra, pues ella tuvo un hijo con José Hugo, a pesar de que no vivían juntos y no él no se hacía responsable de la manutención del menor.

Agentes investigadores ya trabajan en la localización de los dos presuntos responsables.