La mujer que resultó herida por una bala perdida durante un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales, en San Martín Texmelucan, perdió la vida mientras recibí atención médica.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer el deceso de Araceli Salazar, de 37 años de edad, durante las primeras horas de este jueves.

La mujer fue alcanzada por una bala que la hirió en el tórax, cuando iba acompañada de un familiar a bordo de un vehículo, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Debido a que su estado de salud era delicado fue internada en el Hospital Integral de Texmelucan, desde ayer.

Se dio a conocer que acudió en compañía de un familiar al anexo llamado “Una Luz en el Camino”, que se ubica en la citada comunidad, cuando al salir fue alcanzada por una bala perdida.

Higuera Bernal, indicó que dos grupos delictivos rivales protagonizaron un enfrentamiento que se desarrolló en calles de Atoyatenco, donde se realizaron decenas de detonaciones de arma de fuego.

También las balas hirieron a una menor de 16 años, quien iba acompañada de su tío y murió en el Hospital San José.

Por el doble asesinato aún no hay responsables detenidos, no obstante, el fiscal aseguró que esclarecerán el hecho y no habrá impunidad.