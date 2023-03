Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, acusados de abuso sexual en agravio de una mujer motociclista, fueron vinculados a proceso. Por lo anterior, los dos policías municipales fueron ingresados al Cereso de San Miguel del municipio de Puebla.

Durante la audiencia correspondiente, el Juez de Control vinculó a proceso a los dos uniformados, por lo que permanecerán en prisión preventiva; uno por encubrimiento de los hechos y el otro por el delito de abuso sexual.

La semana pasada el hecho fue revelado por la propia SSC y el presidente municipal Eduardo Rivera, quien informó que no permitirían este tipo de actos y que se castigaría a los responsables.

Una mujer conducía su motocicleta, cuando en inmediaciones de la colonia Clavijero, al oriente de la ciudad de Puebla, los policías le marcaron al alto, pues supuestamente no portaba el caso de seguridad.

Durante la revisión, la conductora no llevaba la documentación correspondiente. Uno de los policías sostuvo relaciones sexuales con la mujer a cambio de dejarla libre y seguir con su trayecto.

Posteriormente, la mujer pidió el apoyo de su familia y denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En su momento, la titular de la SSC, María Consuelo Cruz Galindo, reveló que el policía de nombre Fernando "N", acusado de violación, contaba con antecedentes de acoso sexual en agravio de una compañera.

Explicó que la acusación no ocurrió durante la actual administración si no en la de Claudia Rivera Vivanco, no obstante, el uniformado continuó en las filas de la corporación.