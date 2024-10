Javier Z, ex secretario de Gobernación y excandidato a gobernador de Puebla, se encuentra ya recluido en el penal de San Miguel de la capital del estado, por el feminicidio de Cecilia Monzón en 2022.

Así lo reveló la activista, Helena Monzón, hermana de la víctima de feminicidio, al afirmar que el político abandonó el penal de alta seguridad del Altiplano, pero solo pata ser trasladado a Puebla, desde hace varias semanas.

Helena Monzón realizó un video que publicó en sus redes sociales, al crecer el rumor de que el detenido habría salido de prisión preventiva, lo que aclaró que fue falso.

Indicó la abogada del caso que el motivo del traslado es porque en esa entidad se está desarrollando el juicio en su contra por violencia familiar.

Informó nuevamente que Javier Z. intentó ampararse para que todas las audiencias se llevaran a cabo en Toluca, Estado de México, lo que sigue detenido por la huelga de trabajadores del Poder Judicial en México.

“La realidad es que sigue bajo una medida cautelar vigente. El señor está en la cárcel del estado de Puebla, fue trasladado, pero ya hace bastante”, detalló.

Informó el Poder Judicial Federal aún no impone una sentencia porque recurrió a un amparo, aunque afirmó Helena Monzón, que no hay fundamento para la suspensión del proceso y que también hay un retraso debido al paro de actividades por la reforma judicial.

Desde mayo de este año se le acreditó este delito, luego de que la audiencia se retrasara por más de un año, en la que se espera que se le impongan 20 años de prisión.

Un mes después, en junio, se realizó otra audiencia en la que la defensa de Javier Z, pretendía que se evaluara el “perfil del acusado”, buscando su liberación, explicó.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), tiene contra Javier Z. dos procesos: uno por violencia familiar y otro por el feminicidio de su expareja sentimental, Cecilia Monzón Pérez.

Cecilia Monzón, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente por órdenes de Javier Z., con quien procreó un hijo.

Tras indagatorias, la FGE detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier Z, presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier Z y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra continúan.