Nuevamente el excandidato a gobernador de Puebla, Javier Z, procesado por el feminicidio de Cecilia Monzón, busca retrasar el juicio con otra solicitud de amparo.

La nueva solicitud ante el Poder Judicial Federal, va contra la ampliación de la prisión preventiva que enfrenta hasta septiembre de 2025 por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez.

Al respecto, Helena Monzón Pérez, hermana de la víctima y abogada del caso, informó que se ocupará de la solicitud para que el juez encargado del caso la rechace.

Aseguró que dicha solicitud de amparo de la defensa de Javier Z, es infundado y no corresponde que se lo concedan, por lo que insistió que continuará exigiendo una sentencia con perspectiva de género con el que su familia busca 60 años de prisión para el político.

“Nueva solicitud de amparo de Javier López, para pedir que dejen sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva. Esta vez frente a la extensión que conseguimos en diciembre de 2024 y hasta septiembre de 2025. A ocuparnos más que a preocuparnos, sabemos que es infundado y no corresponde que se lo concedan. Mostraremos oposición”, aseveró.

El 6 de diciembre que un juez concedió la extensión de la medida cautelar contra Javier Z, presunto autor intelectual del feminicidio y Jair N. supuesto autor material, por 9 meses.

Gracias a ese resolutivo ambos continuarán recluidos en el penal de San Miguel, donde se encuentra desde octubre, hasta septiembre de este año.

La ampliación resultó del trabajo y apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, sostuvo Helena Monzón.

Cecilia Monzón Pérez fue asesinada el 21 de mayo de 2022 mientras transitaba entre Camino Real a Cholula y Periférico, cuando dos sujetos en una moto le dieron alcance y dispararon contra ella en seis ocasiones, lo que derivó en que perdiera la vida.

Tras indagatorias, detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier Z, presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier Z y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.