Un día que debía marcar un nuevo inicio en la vida profesional de decenas de maestros terminó teñido de luto, luego del trágico accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca cobró la vida de 22 personas y 27 lesionados, muchas de ellas docentes que se dirigían a Puebla para recibir su plaza.

Los cuerpos ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Puebla, escoltados por elementos del Ejército Mexicano.

Bernabé López Santos, titular de Protección Civil estatal, confirmó en entrevista con Cadena Inn que la mayoría de los fallecidos eran maestros de la región de Tehuacán:

“Muchas de las personas que perdieron la vida son originarias de municipios como Santiago Miahuatlán, San Gabriel Chilac, Chapulco y Altepexi. Lamentablemente, muchos iban a la ciudad de Puebla a recibir su plaza como maestro, acompañados incluso de familiares. Esa ilusión terminó en tragedia.”

Suplicio

Pero el dolor no quedó solo en la carretera, ya que en hospitales de la región, familiares de los heridos vivieron momentos de tensión e impotencia al no recibir atención médica inmediata porque las aseguradoras no se han hecho cargo.

En un video que circula en redes sociales, una mujer suplica desesperadamente: “Mi familiar se está muriendo en el hospital, señorita. Tenga corazón tantito, por favor.”

Otra mujer visiblemente alterada lanza un reclamo directo: “¡Óyelo bien, Ángeles, por favor! ¡Es mi tío, es su hermano el que está internado! ¡Mi sobrino está muerto!”

Entre llantos y gritos, un hombre exige respuestas a representantes de la empresa de transporte involucrada, Smart Transports.

“No los quieren atender porque no tienen pase médico. ¡Entiéndeme! Si no me puedes dar el pase, dame aunque sea un papel que diga que no me lo puedes dar, para que me lo atiendan.”

Un representante de la empresa, de barba y lentes oscuros, intenta calmar los ánimos, al explicar que estaban en contacto con la aseguradora Qualitas y que se harían cargo de los gastos médicos y funerarios.

“La empresa ya activó el seguro. Vamos a trasladar a los lesionados al Hospital Sagrado Corazón. No los estamos dejando solos. Nos vamos a hacer cargo de todo.”

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para los familiares, quienes insistieron en la urgencia de la atención médica:

“Estamos a tiempo de que no sean dos muertos. ¡No estamos pidiendo dinero, solo que los atiendan!”

“Ya no sé ni si mi familiar está vivo o muerto, nadie nos da información, y aquí estamos suplicando que los atiendan como seres humanos”. señaló

Además, surgió inconformidad por el traslado de los cuerpos a Puebla. “No estamos de acuerdo con que los hayan mandado a Puebla. Aquí en Tehuacán hay anfiteatros. Ahora será más pesado para las familias ir a reclamar los cuerpos.”

La Fiscalía General del Estado informó que el proceso de identificación continúa y que se brindará apoyo psicológico y jurídico a los deudos.

El accidente

El devastador accidente ocurrió el miércoles 14 de mayo la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 28, dejando un saldo actualizado de al menos 22 personas fallecidas y 27 heridas.

El choque, que involucró una pipa de gas, una camioneta de transporte de personal y un autobús, desencadenó un incendio y la volcadura de los vehículos, paralizando la circulación en ambos sentidos de esta vía.

Según reportes iniciales, el siniestro ocurrió cerca de las 8:00 horas cuando una camioneta tipo Sprinter colisionó con una pipa, lo que provocó que el tráiler cayera a un barranco y se incendiara, mientras que la camioneta quedó partida en dos por la fuerza del impacto.