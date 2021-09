El Kremlin anunció que tras la detección de casos de Covid-19 en su círculo más cercano, Vladimir Putin, presidente de Rusia, se auto aislará.

Fue el mismo presidente de Rusia quien tomó la decisión y se la informó su homólogo takiyo, Emomali Rajamón, mediante una conversación telefónica.

El mandatario ruso tenía programado asistir a las cumbres de la Organización del Tratado de Seguridad (OTSC) y de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a las cuales participará mediante videoconferencias.

Cancelan reuniones

En su conferencia de prensa diaria, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, puntualizó que fueron canceladas todas las reuniones bilaterales que se tenían previstas durante la visita de Putin en las cumbres de Dusambe.

“El autoaislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente por ahora no participará en actividades presenciales durante un tiempo. Pero esto no afecta la intensidad de su trabajo: el presidente continuará sus actividades en formato de vídeo conferencia”, finalizó.

Con información de López-Dóriga