India administró más de 25 millones de vacunas contra el COVID-19 durante en la última jornada, cifra récord que coincidió con una campaña especial para conmemorar el 71 cumpleaños del primer ministro indio, Narendra Modi.

"Me gustaría agradecérselo a todos los médicos, personal médico, de la administración en el país. Con sus esfuerzos, la India logró ayer un récord de vacunación de más de 25 millones de personas en un solo día”, afirmó este sábado Modi en un vídeo.

Yesterday's vaccine numbers were outstanding. Our vaccination drive would not be a success without the hardwork of our doctors, innovators and healthcare workers. pic.twitter.com/spMO0pH3dI