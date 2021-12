El 2022 “ha de ser el año en el que termine la pandemia de COVID-19, pero también el comienzo de una nueva era de solidaridad”, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"2021 has been a painful year for many of us. But we cannot allow it to be a wasted year.

As we approach a new year, we must all learn the painful lessons this year taught us."-@DrTedros