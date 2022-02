Brian Jeffrey Raymond, el extrabajador de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) que violó a por lo menos 24 mujeres mientras cumplía con misiones secretas al rededor del mundo, incluyendo algunas en México, recibirá sentencia por cargos de abuso sexual este lunes.

El sujeto fue detenido el 31 de mayo de 2020 por policías de la Ciudad de México, ya que una mujer lo acusó de agredirla sexualmente. Sin embargo, al lugar llegó personal de la embajada de Estados Unidos exigiendo su liberación, por lo que había quedado libre.

“El 31 de mayo de 2020, la policía de la Ciudad de México acudió al apartamento del acusado en respuesta a los informes de una mujer desnuda e histérica que gritaba desesperadamente pidiendo ayuda desde el balcón del acusado. En ese momento, el acusado trabajaba para una agencia del gobierno de los Estados Unidos en la Embajada de los Estados Unidos en México y vivía en su residencia alquilada por la embajada desde agosto de 2018”.

Después del incidente, el FBI entró en una rigurosa investigación y presentó en octubre una denuncia penal y una declaración jurada de apoyo contra el agente de la CIA en el Tribunal de Distrito para Columbia, acusándolo en ese momento de un sólo cargo de violación donde se asegura que Raymond “a sabiendas indujo a una persona a viajar con el fin de participar en cualquier actividad sexual por la cual cualquier persona puede ser acusada de un delito penal”.

Se sabe que la gran mayoría de la evidencia incriminatoria en su contra ha sido extraída por agentes del FBI de su cuenta de iCloud en un iPhone XR y de una laptop decomisada de su residencia en Ciudad de México.

Con información revelada por el FBI, de cientos de fotografías y videos creados entre 2006 y 2020, que mostraban al menos a 24 mujeres inconscientes y desnudas o parcialmente desnudas.

Casi todas las mujeres en las fotos y videos extraídos de los dispositivos electrónicos del trabajador de la CIA experimentaron pérdida de memoria durante el tiempo que estuvieron a su lado y no tenían conocimiento de haber sido fotografiadas, videograbadas o tener contacto físico de carácter sexual con él.

"Las mujeres están todas inconscientes y se puede escuchar a algunas roncando. En algunos de los videos y fotografías se puede ver el pulgar de un hombre levantando los párpados de las mujeres y manteniéndolos abiertos. Los ojos de las mujeres no se mueven, y las mujeres no se inmutan, no se mueven ni responden de ninguna manera", se lee en la acusación.

Amparado en su inmunidad diplomática y con la experiencia aprendida en la CIA, Raymond logró huir de la justicia y de México, hasta que, finalmente, fue arrestado en La Mesa, California, el 9 de octubre de 2020.

Raymond, de 45 años, se declaró culpable en julio de 2021 de dos cargos de abuso sexual, en los que las víctimas no pudieron dar su consentimiento, y un cargo más de transporte de material obsceno.