El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció "una operación militar especial" en Ucrania en la región separatista de Donbass, a la par que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza una reunión de emergencia.

En un mensaje especial, señaló que las acciones militares buscan "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años". "Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia", agregó.

Putin dijo que las circunstancias exigen que Moscú actúe "con firmeza y de inmediato" y señaló que "las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia".

Asimismo, subrayó que "Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano" y que a las autoridades del país "no se les ha dejado otra opción" para proteger el pueblo ruso.

Aseguró que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. "Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza", agregó.

Tras el anuncio del presidente ruso, en redes sociales comienzan a reportar los primeros ataques en ciudades como Kharkiv, Mariupol o Kramatorsk.

En redes se comparten video que muestran el estruendo de los ataques, hasta el momento no identificados como parte de la operación rusa.