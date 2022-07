Al menos siete personas fueron heridas durante un tiroteo cerca de una exhibición de autos en Peck Park en California, Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la agencia de seguridad humana y contra incendios de Los Ángeles notificó el hecho e informó que tres de los pacientes sufrieron heridas de bala, incluidos un hombre y una mujer, ambos transportados en estado crítico.

"Alrededor de las 3:50 pm, los oficiales de la División del Puerto respondieron a las llamadas al 911 sobre un tiroteo con múltiples víctimas en Peck Park. NO es una situación de tirador activo. PIO está en camino. Número desconocido o condición de las víctimas en este momento", indicó la agencia en redes sociales.

La policía no tenía ningún sospechoso en custodia, ni una descripción del mismo, dijo un portavoz de la policía de Los Ángeles, aunque según testigos, se trató de varios tiradores.

Aunque la policía no ofreció detalles del tiroteo, no lo clasificó como un tirador activo, dijo el oficial Luis García, indicando que los oficiales no veían un peligro continuo de un tiroteo masivo al azar.

Por su parte, el consulado mexicano en Los Ángeles pidió comunicarse lo antes posible, en caso de ser mexicano y haber sido afectado en el incidente.



Con información de agencias.