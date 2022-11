El número de muertos por la caída de un avión de Tanzania en el lago Victoria este domingo por la mañana aumentó de tres a 19 en la tarde, dijo el primer ministro del país, Kassim Majaliwa.

Majaliwa, quien visitó el lugar del desplome a orillas del lago Victoria en el distrito de Bukoba en la región de Kagera esta noche, dijo que era probable que algunos pasajeros aún estuvieran atrapados entre los restos del avión.

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania (TCAA) indicó anteriormente que el vuelo número 5H-PWF de Precision Air de Dar es Salam a Bukoba estuvo involucrado en el accidente de aterrizaje a las 08:45 hora local (05:45 GMT).

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB