Dos aviones chocaron este sábado en el aire durante un espectáculo aéreo en el aeropuerto de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Hasta el momento, no hay reportes oficiales sobre víctimas o heridos.

Autoridades informaron que un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra chocaron y se estrellaron alrededor de la 13:20 horas (locales). Detallaron que no estaba claro cuántas personas estaban a bordo de ambos aviones.

#BREAKING: New angle of the mid-air collision obtained by @WFAA shows B-17 and other aircraft flying formations at #WingsOverDallas at 1:21p today, when it was hit by a P-63 and fell to the ground over the airfield at Dallas Executive Airport (RBD). pic.twitter.com/6NAS93b3re