El área de Los Angeles fue azotada el miércoles por el tornado más fuerte desde marzo de 1983, según el Servicio Climático Nacional (NWS, por siglas en inglés) de Estados Unidos.

El tornado "aterrizó brevemente" en un distrito del parque industrial y del almacén de la ciudad de Montebello a última hora en la mañana del miércoles, informó NWS Los Ángeles.

Como consecuencia, 28 edificios acabaron dañados en diferentes grados, un árbol cayó, y un polo eléctrico se quebró al desprenderse su transformador, detalló NWS Los Ángeles.

Tornado hits south maple ave in Montebello tearing the roof off multiple buildings and destroying multiple cars pic.twitter.com/yJrbuPMccj