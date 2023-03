Al menos dos personas murieron y decenas de otras permanecen desaparecidas tras una explosión e incendio en una fábrica de chocolate el viernes en el estado estadounidense de Pennsylvania.

Se reportó que el incidente tuvo lugar en la Compañía RM Palmer ubicada en West Reading, en el condado de Berks, antes de las 17:00 hora este de EE. UU. (21:00 GMT).

NEW - Massive explosion reported in a factory that produces chocolate in Reading, Pennsylvania pic.twitter.com/wqyr9Kzh9r