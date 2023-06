Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, salió de prisión en Estados Unidos, para integrarse a un centro de confinamiento comunitario, mientras se espera que en unos meses recupere su libertad.

La esposa de “El Chapo” permaneció 15 meses en la prisión de mínima seguridad FMC Carswell, en Texas, donde cumplía su sentencia antes de ser liberada para pasar el resto de su condena bajo la figura de prisión domiciliaria.

Coronel Aispuro había sido sentenciada a tres años de prisión tras aceptar un acuerdo de culpabilidad, por lo que pasará el resto de su sentencia en el centro de reinserción social.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones (BOP), Emma Coronel está en un centro de transición para reos en California, a donde fue trasladada desde el pasado 30 de mayo, donde podrá trabajar y realizar otras actividades.

Emma Coronel se dijo arrepentida ante el juez Rudolph Contreras en diciembre de 2021 por haber participado en los negocios del narcotráfico del cártel de Sinaloa, por lo que le dictó una sentencia de 36 meses en prisión, es decir, tres años.

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia", aseguró al juez, al cual le rogó que sus gemelas no crecieran también sin su madre antes de que le dictara la sentencia en su contra, puesto que Joaquín Guzmán Loera cumple una cadena perpetua.