La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró que se encuentra en un “lugar seguro”, luego de que fuera detenida tras participar en una protesta en Caracas para defender el triunfo presidencial de Edmundo González durante las pasadas elecciones.

“Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final”, indicó a través de redes sociales.

Asimismo, dijo que, en el momento de su detención, un ciudadano fue herido de bala y destacó que el día de mañana comunicará “lo ocurrido hoy y lo que viene”.

Fue Vente Venezuela quien informó que Machado había sido “violentamente interceptada” después de que la líder opositora encabezara una manifestación en Caracas para reivindicar el triunfo de González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el oficialismo declaró ganador a Nicolás Maduro.

Casi una hora más tarde, la agrupación dio a conocer su liberación y aseguró que ella misma se dirigiría al país para explicar lo ocurrido. También señaló que, durante su secuestro, había sido obligada a grabar videos, uno de los cuales se cree que sería el difundido por el chavismo, en el que asegura estar bien.

“Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de la concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera -la carterita azul, pertenencias-, se me cayó en la calle y ya estoy bien y a salvo. Venezuela será libre”, se la escucha decir en el fragmento en la que está encapuchada con la misma campera negra con la que abandonó la marcha.