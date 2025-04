Zonas del norte, sur y oeste de España comenzaron a recuperar el servicio eléctrico este lunes, más de cuatro horas después de que un masivo apagón dejara sin luz a toda la península ibérica, informó el gestor Red Eléctrica Española.

"Ya se ha recuperado la tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular, empezando a dar suministro a consumidores de dichas zonas", detalló la compañía en un comunicado.

El corte de luz, ocurrido alrededor del mediodía, generó escenas de caos en varias ciudades, con personas sin acceso a teléfonos, transporte público ni trenes. La situación obligó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a encabezar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional en el Complejo de la Moncloa a las 15:00 horas (13:00 GMT).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió que el servicio ferroviario de media y larga distancia no podrá restablecerse durante el día. "En el día de hoy no es previsible que se recupere la circulación de trenes de media y larga distancia. Por ello, todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo", indicó en su cuenta oficial de la red social X.

Red Eléctrica estimó que la recuperación total del suministro podría tardar entre seis y diez horas más, mientras continúan las labores para restablecer completamente el sistema.