Zainab Jama, representante de Somalia en el certamen Miss Mundo 2025, conmovió profundamente al público al compartir su experiencia como sobreviviente de mutilación genital femenina (MGF) durante la etapa 'Head to Head' del concurso, celebrada en Hyderabad, India.

Entre lágrimas, Jama relató que a los siete años fue sometida a una de las formas más severas de MGF, conocida como infibulación, realizada por tres mujeres sin formación médica bajo la justificación de una tradición cultural.

"Me cortaron el clítoris, luego los labios internos y externos. Recuerdo que grité de dolor porque no se usa anestesia. No hay consuelo, solo sangre y silencio", expresó la joven de 23 años.

Tras el procedimiento, fue encerrada durante días con las piernas atadas, sin acceso a cuidados médicos. "Después del procedimiento me acostaron en una habitación oscura con mis piernas bien atadas (…) recuerdo que sangraba todos los días, no tenía mis juguetes, no tenía nada", añadió Jama, quien tuvo que detener su relato debido a la emoción.

La presidenta del certamen, Julia Morley, subió al escenario para abrazarla en señal de apoyo. Jama destacó su compromiso con la erradicación de esta práctica a través de su organización, la Female Initiative Foundation, que busca proteger a futuras generaciones de niñas somalíes.

Según datos de UNICEF, más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a MGF, siendo Somalia uno de los países con mayor prevalencia.

El testimonio de Zainab Jama ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, generando un llamado internacional a la reflexión y acción contra esta violación de los derechos humanos.