El Contralor del Ayuntamiento de Zacatlán, Asdruval Drake Hurtado, dio a conocer que se presentó en las oficinas municipales el ex auditor externo de la administración anterior, Miguel Ángel Castillo Castillo, quien refirió que no entregó estados financieros del periodo 2020 porque se le “traspapelaron” y no se había dado cuenta que no los había entregado.

Al respecto, el funcionario municipal, dio a conocer que el ex auditor reconoció que había sido omiso con la información durante el proceso de entrega-recepción, del que tampoco entregó acuses de recibo de la Auditoria Superior del Estado (ASE), por lo que, se levantó un acta circunstanciada de la situación.

Además se le solicitaron los estados financieros del periodo 2020, mismos que no se han entregado, porque no se había dado cuenta y se enteró del tema a través de los medios de comunicación.

Cabe mencionar que, derivado de la reunión de ayer, el ex auditor quien no se encuentra en el domicilio que otorgó para notificaciones, se comprometió a entregar la información durante la primera quincena de abril y en caso de no ser así, a través de la Contraloría Municipal se dará seguimiento legal.