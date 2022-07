A poco más de dos meses de haber sido inaugurado el mercado municipal, así como la rehabilitación del Centro de Abastos de San Salvador El Seco por el gobierno del estado de Puebla, los cuales sumaron una inversión de más de 19 millones de pesos, dichos inmuebles continúan sin operar y que, a decir de los propios locatarios, tan solo el Centro de Abastos ya presenta fracturas en las paredes, no se contempló la construcción de los techos de los locales y la techumbre de dicho inmueble no fue cambiada, por lo cual las goteras continúan ante la actual temporada de lluvias.

En un recorrido realizado por Intolerancia Diario, se constató que el Mercado Municipal sigue sin operar pese a que el actual ayuntamiento a cargo de Manuel Orato Vélez ya cuenta con un padrón de comerciantes; mientras que el Centro de Abastos es ocupado por algunos locatarios, quienes exhibieron las diversas deficiencias de la obra para la rehabilitación de dicho inmueble de la que presumen la baja calidad de la misma.



Tan solo la techumbre del Centro de Abastos no fue cambiada "se supone que iban a hacer la rehabilitación total de este inmueble y dejaron el mismo techo de láminas que desde hace años ya presenta daños y que en temporada de lluvias se inunda por las goteras. Ahora bien, otro de los problemas es que los locales no cuentan con sus propios techos y hemos sido pocos los que hemos invertido en su construcción (...) a muchos nos preocupa que nos vayan a robar nuestra mercancía, muebles, refrigeradores u otros aparatos".

Averías

Aunado a ello, acusaron que los aplanados de las paredes fue un trabajo mal ejecutado y que a casi tres meses de su construcción ya presentan varias fracturas "la obra la hicieron 'al ahí se va', de mala calidad, sin tomar en cuenta a los locatarios para que conocieran nuestras necesidades. Construyeron a ras de la calle, no hay banquetas, ni protección entre los cajones del estacionamiento y los locales que se ubican sobre la calle. Tampoco tomaron en cuenta a los tianguistas que se instalan los miércoles y domingos alrededor del Parque".

Mercado sin conexión de agua

Mientras que para la ampliación del mercado municipal, acusaron que el encargado de la obra no llevó a cabo presuntamente la conexión de la tubería del agua potable "se les dijo, pero no nos escucharon, siempre se mostraron prepotentes, 'echaron' el pavimento y no los conectaron a la red de agua potable. Ahora tendrían que destruir parte del estacionamiento y acceso para hacerlo", señalaron.

Cabe mencionar que para la construcción del mercado municipal (o ampliación que ocupa dicho inmueble) se destinaron poco más de 10 millones de pesos; mientras que, para la obra para la rehabilitación del Centro de Abastos se destinaron los 9 millones de pesos restantes.

El desinterés y el desconocimiento

Por otro lado, los comerciantes (quienes solicitaron el anonimato por temor a futuras represalias) expusieron que pese al apoyo que el mandatario estatal de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ha demostrado para impulsar una de las principales actividades económicas para miles de familias de El Seco, no ha sido así por parte del alcalde, Manuel Orato Vélez quien -hasta la fecha- no ha respetado los acuerdos y/o convenios con dicho sector.

"No ha habido ningún acuerdo con el alcalde, Manuel Orato, no respetó los convenios; además de que fuimos afectados por la pandemia, ahora estamos siendo afectados ante la falta de interés de las actuales autoridades municipales que, simplemente, no han hecho nada. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de pagar por un espacio en el tianguis itinerante o de locales cercanos al parque porque aquí no viene nada de gente a comprar", coincidieron tras solicitar la intervención del gobernador de Puebla.

Esta casa editora, incluso, preguntó al alcalde de El Seco el por qué no estaba operando el mercado municipal y se le expuso la queja de los locatarios por la mala calidad de la obra del Centro de Abastos y solo se limitó a responder que desconocía el tema.

En las mismas

Lo que prometía ser una obra de impacto para detonar el desarrollo económico en beneficio de más de 30 mil 600 habitantes de El Seco, hoy en día los propios vecinos y locatarios de dicha demarcación calificaron como un desperdicio la inversión de más de 19 millones 40 mil pesos que destinó el Estado ante la falta de interés del alcalde, Manuel Orato para ponerlo en funciones y acordar con comerciantes, locatarios y tianguistas.

Peor aún, que dicha obra presenta diversas fallas por su mala ejecución y que no fue cambiado la techumbre (del Centro de Abastos).

La obra

Cabe mencionar que, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, la ampliación del mercado municipal contempla 3 mil 892.54 metros cuadrados de construcción, contando con 18 locales comerciales de zona seca, ocho en zona semihúmeda y 12 en humedad, una explanada, rampas, escaleras, banquetas, jardineras, pavimento de concreto en el área de estacionamiento, entre otros detalles de pintura, herrería, instalación hidráulica y eléctricas.

Mientras que para el Centro de Abastos fueron rehabilitados más de 840 metros cuadrados de una nave existente que cuenta con 42 locales comerciales y servicio de sanitarios.