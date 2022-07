Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó haber sido retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras llegar en un vuelo procedente de Francia debido a una supuesta alerta migratoria.

En un mensaje en Twitter, el priista señaló que se trata de una persecución política en su contra y dijo que las autoridades migratorias lo retuvieron durante más de una hora.

Alito manifestó que lo hicieron llenar documentación no oficial; "¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!", escribió en un mensaje en dicha red social.

"¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!", comentó.

Según él, en el aeropuerto fue notificado que contaba con una alerta migratoria. "No tengo razón de qué, estoy aquí en la Ciudad de México. A ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores", manifestó.

Esta semana el líder priista amagó con llegar "hasta las últimas consecuencias" luego del tuit en el que el gobierno federal informó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaba por cinco delitos, lo que advirtió, viola el debido proceso y "tumba" cualquier carpeta de investigación.

En un video compartido en sus redes sociales, sostuvo que fueron "cientos de amigos" los que le llamaron a Europa para informarle el tuit en el que desde la cuenta oficial del gobierno de México se informó que la FGR lo investigaba por cinco delitos, pero que minutos después fue eliminado.

"Vengo enterándome a unas horas de llegar a nuestro país, que el gobierno de la República subió un tuit diciendo que abría una carpeta de investigación contra su servidor. Es increíble porque quien debe hacer eso es la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo”.

"Queda claro que este gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad y atacar a las y los opositores para ese régimen. Eso tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia", dijo Alejandro Moreno.