El ayuntamiento de San Andrés Cholula, ya está contemplando en el plan de 2023 diversas grandes obras, reveló el presidente municipal, Edmundo Tlatehui Percino.

En entrevista con medios locales, el alcalde sanandreseño destacó la construcción de la segunda Subcomisaria de Seguridad Pública, la radial a San Antonio Cacalotepec, la construcción de un Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) en San Luis Tehuiloyocan y una estancia infantil en la cabecera.

El alcalde indicó que se está estimando destinar arriba de los 65 millones de pesos para esta vialidad importante, y posiblemente inicie para marzo del siguiente año.

Tlatehui Percino recordó que hace unos días se autorizó mediante cabildo la adquisición de varios predios.

En ese sentido, señaló que uno de los proyectos clave para el siguiente año será la construcción de la radial a Cacalotepec, no solo por la movilidad sino también se detonará el crecimiento en una vía importante.

“Se ha mantenido en terracería, complicado el poder realizarlo”, dijo al señalar en cuanto a la segunda Subcomisaria, que ya se adquirió el predio ubicado en camino a Santa Clara, en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, y colinda con Cacalotepec.

Apenas la semana pasada Ayuntamiento de San Andrés Cholula dio el banderazo de inicio del adoquinamiento en la Privada Héroes del 5 de Mayo, entre Avenida Reforma y Cadenamiento 0 +083 y Privada Sin Nombre, entre Avenida Reforma y Cadenamiento 0+103, en San Rafael Comac con el propósito de mejorar la accesibilidad de servicios para los vecinos.

Edmundo Tlatehui, presidente municipal, refirió que la obra es el resultado de un compromiso adquirido con la población de esta junta auxiliar. Al mismo tiempo, llamó al Comité de Obra a supervisar los trabajos para que se realicen con calidad y transparencia.

"Me pedían el tema del adoquinamiento para esta privada, y me da mucho gusto regresar con la palabra cumplida, porque mi respuesta fue, vamos a generar la Unidad Deportiva y me voy encargar de que ambas privadas puedan tener pavimento", resaltó.

El edil indicó que en 60 días, las dos privadas serán una realidad, además, advirtió que en poco tiempo se concluirá la Unidad Deportiva que se construye en la misma zona.