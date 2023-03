Madres de familia y la maestra María del Sol Vázquez continúan pidiendo seguridad, justicia y la destitución del presidente municipal, Emiliano Vázquez Bonilla, acusado de disparar desde su hogar hacia la escuela Juan N. Méndez el pasado 19 de enero, ya que hasta hoy ninguna autoridad les responde.

Han pasado casi dos meses desde que el alcalde presuntamente balaceó la escuela donde acuden alrededor de 200 niños, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso del Estado no atienden sus peticiones, afirmaron las madres de familia, quienes reiteraron que el edil suele estar ebrio y armado, condición en la que se presume habría disparado a la escuela desde su casa, ya que es colindante, con la primaria.

¿Qué ocurrió?

El 19 de enero alrededor de la 1:20 de la tarde los alumnos y la maestra escucharon una primera detonación y posteriormente hubo más.

“Se escucha la primera detonación y uno de mis alumnos me dice que fue un disparo y el niño, la inocencia, me dice, seguramente ya le pegaron a una paloma, al momento que me dice yo me volteo y le digo sí verdad eso fue un disparo”, narró María del Sol Vázquez Nieto, profesora de tercer grado de la primaria Juan N Méndez.

Después siguieron más detonaciones que provocaron que se rompiera una de las ventanas de la casa del presidente que se ve desde el salón, precisó la docente.

“Yo grité igual que el niño. Nos están disparando dijo él. Yo les dije tírense al piso y se tiraron al piso, pues yo igual me fui hacia el piso con ellos, me enderecé e intentaba ver si alguien venía a vernos o sino habían escuchado porque yo decía porque nadie viene, no oyen e inmediatamente siguieron otras detonaciones, los niños gritaban, lloraban”, manifestó.

Poco a poco los niños se fueron arrastrando hacía el lado de la puerta y ella también hizo lo mismo, se asomó y vio como otro maestro estaba en la puerta de su salón escondiéndose y le hizo señas de que se metiera a su salón y se mantuviera agachada como estaba.

A la par, la maestra vio a lo lejos que otro grupo estaba en las gradas de afuera y le hizo señas a la maestra a cargo, pero sólo se metieron a su salón hasta que un profesor les pidió que lo hicieran.

Después de un rato el director Amador Hernández Rodríguez se acercó al salón del tercer grado y desde lejos le dijo que no se levantara y le hizo señas preguntado si habían sido disparos.

María del Sol Vázquez indicó que le costó mucho levantarse por el susto, pero intento controlarse para que los niños también lo hicieran y les pidió guardar sus cosas porque ya era hora de la salida.

El grupo del tercer grado fue el último en salir, pero después algunas mamás se regresaron muy molestas porque sus hijos les contaron que hubo disparos.

Una de ellas entró al salón y tomó una foto de la ventana rota de la casa del presidente municipal. Algunos de los cristales llegaron hasta el salón.

El director intentó calmar a los padres de familia molestos y alrededor de las 2:00 de la tarde llegan dos personas, presentándose uno como el asesor del presidente y otro como comandante.

En la dirección de la escuela las dos personas manifestaron al director y a la maestra que venían a revisar si había daños en ventanas y puertas, pero no sabían nada de los responsables de los balazos.

A lo que la maestra respondió “pues no te preocupes por los daños materiales porque ahí en mi salón no se rompió ningún cristal, ni una puerta, si le hubieran pegado a un niño o a mí también lo ibas a reparar, cómo reparan el daño psicológico a mis niños”.

Las dos personas entraron a la zona en donde se había roto la ventana, situación que posteriormente generó la molestia de los padres al considerar que su presencia era para borrar pruebas de lo sucedido, sin embargo, lo permitieron porque en ese momento no supieron que hacer al no tener experiencia en este tipo de situaciones.

Hasta las 8:00 de la noche llegaron los ministeriales para tomar declaraciones y ella junto con el director y la persona encargada de la limpieza se quedaron hasta las 2:00 de la mañana.

El personal de la fiscalía le comentó que le mandarían un citatorio para que reiterara su declaración, sin embargo, hasta ahora no ha llegado ningún documento de Tetela.

“Todo fue una mentira, así lo han tomado, el señor dice que son calumnias, por eso decidí hablar”, añadió.

Este medio pidió una postura a la FGE sobre el caso, sin embargo, solo respondieron que consultaría el tema, pero hasta la publicación de este material no hubo respuesta.

Cinco marchas sin resultado

A raíz de lo ocurrido y la falta de atención de las autoridades, las madres junto con los niños han realizado cinco protestas contra el alcalde.

Estas se llevaron a cabo el 23, el 25 y el 29 de enero; el 19 de febrero y el 8 de marzo.

Ninguna ha dado resultado, tal como ocurrió con la petición de revocación de mandato hecha al Congreso de Puebla el 24 de enero.

Las madres de familia consideraron que la falta de atención por parte del Poder Legislativo se debe a que el presidente municipal es del PRI, al igual que el presidente de la mesa directiva, Néstor Medina Camarillo.

Este medio intentó localizar al priísta para preguntar sobre esta situación, sin embargo, nunca contestó.

El área de prensa del tricolor manifestó que en su momento el también líder del tricolor recibió a las madres, sin embargo, un sólo diputado no puede validar una revocación de mandato; actualmente está en trámite su petición.

Una situación similar ocurrió en el caso de sus peticiones al gobierno estatal realizada formalmente el 27 de enero.

A la administración estatal solicitaron que la guardia nacional se hiciera cargo de la seguridad en el municipio, ya que los policías sólo protegen al munícipe.

También pidieron que gire instrucciones para que las autoridades competentes atiendan el caso.

Igualmente solicitaron se suspendiera al presidente municipal mientras se terminan las investigaciones; que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de atención psicológica a los niños, así como dar protección a las personas que acusan al alcalde pues temen que les puedan hacer daño.

Intolerancia también requirió una postura al gobierno estatal, sin embargo, no hubo respuesta.

Rocío Bautista Hernández, María Guadalupe Vázquez Rivera, madres de familia y la maestra explicaron que después de un mes llegó una psicóloga que atiende a los niños tres veces a la semana de lunes a viernes.

Karina Landeros Reyes es la psicóloga que atiende los niños y dice que fue enviada para la Secretaría de Gobernación.

Para el 7 de febrero también acudieron al SEDIF para requerir que se protegieran a los niños y les den asesoría para dar seguimiento a las denuncias ante la FGE.

Este medio también solicitó una postura al área de comunicación social, pero no hubo respuesta.

Miedo a represalias

Las madres de familia, así como la profesora manifestaron que tienen miedo e hicieron responsable al alcalde si algo les llega a suceder a ellas o a sus familiares.

Después de sus diversas peticiones de ayuda y manifestaciones, el edil Emiliano Vázquez pasó a ofender a los padres de uno de los quejosos mientras circulaba en su vehículo.

Intolerancia Diario también buscó una entrevista con él, sin embargo, en el ayuntamiento contestaron que no se encontraba, no sabía a qué hora llegaría y después se contactarían, pero esto no ocurrió.

Las madres de familia y la maestra mencionaron que muchas personas las catalogan como revoltosas y mentirosas cuando sólo quieren proteger a sus hijos.