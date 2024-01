El Instituto Nacional de Formación Política de Morena acreditó a Eybar Márquez Manzano, en los cursos de inducción básica, intensivo, así como el de “aspirante a una candidatura como edil”, convirtiéndose en el único en Zacatlán en cumplir con los cursos estipulados en la convocatoria nacional de aspirantes a presidir los Comités municipales en Defensa de la Cuarta Transformación.

En entrevista, Eybar Márquez destacó que los cursos tomados, son un reflejo del compromiso que ha asumido con el partido, respetando y cumpliendo con las reglas estipuladas en la convocatoria, así como en su responsabilidad como nuevo integrante del partido que fundó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Quienes realmente asumimos el compromiso partidista, debemos reflejarlo no únicamente en el dicho, sino también en el acto de hacer bien las cosas, hemos iniciado con el pie derecho caminando con los valores de Morena, no mentir, no robar, no traicionar”, subrayó.

El morenista aspirante a la Coordinación de la Defensa de la 4T en Zacatlán, replicó la disposición que ha mostrado al Movimiento de Regeneración Nacional, para encabezar las tareas que le sean designadas en todo momento, de las que adelantó un intenso trabajo a favor de los coordinadores nacional y estatal, Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, respectivamente.