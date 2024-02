Hostigamiento laboral, amenazas de que les van a cerrar los planteles educativos, sanciones, castigos injustificados, el nulo apoyo para el pago de la carpeta que solicita Protección Civil y Bomberos, maltrato y violencia verbal, son una de las constantes que viven a diario las maestras de los Centros de Atención Infantil Comunitario de la capital poblana, como algunos del municipio de Amozoc y cuya queja quedó interpuesta ante la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla desde el pasado 7 de octubre de 2020 y que, hasta la fecha, no han tenido respuesta.

En entrevista a Intolerancia Diario, las maestras de los CAIC’s, quienes solicitaron el recurso del anonimato por temor a represalias, acusaron que desde el pasado Gobierno Estatal de Puebla que encabezó Luis Miguel Barbosa, nunca atendieron las solicitudes de poco más de 600 educadoras; en su momento, señalan, interpusieron una queja ante la CDH de Puebla que encabeza José Félix Cerezo Vélez.

“Somos un grupo de maestras que trabajamos desde hace más de 38 años en los CAIC’s del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF), las cuales nunca hemos percibido salarios, ningún tipo de prestaciones, ni seguridad social, ni apoyo para atención médica o medicamentos, nuestra única remuneración que tenemos es la cuota de 70 pesos que los padres de familia de nuestros preescolares pagan semanalmente”, detallan.

No obstante, uno de los problemas que enfrentaron tras la pandemia y que también ha sido una constante, es que los padres de familia han dejado de dar las cuotas de 70 pesos semanales, mermando los ingresos de los CAIC’s para el pago de las educadoras comunitarias y de los servicios básicos (como energía eléctrica, agua, mantenimiento, por citar algunos).

El hostigamiento y amenazas

Exponen que, pese a que desde el inicio de los CAIC’s en el año de 1974 ha tenido buenos resultados en la educación y formación de miles de pequeños (entre 2 años 8 meses a 5 años 11 meses de edad), hoy en día se han visto presuntamente amedrentadas por la supervisora de la Corde Oriente y Norte, Elia Rosas Xolaltenco.

“La licenciada, Elia Rosas es prepotente, déspota, quitaron al personal de apoyo, no hay formalidad ya que cambia de indicaciones a cada rato y nos castiga, nos levanta actas administrativas con la amenaza constante de que nos van a cambiar de CAIC o bien, de que nos lo va a cerrar. Lamentablemente, durante el gobierno de Barbosa Huerta intentamos tener un acercamiento con las autoridades, pero nunca nos recibieron".

“Para el DIF no hay una relación laboral; sin embargo, si tenemos el dato de que pertenecemos a la SEP. Por otro lado, pese a que algunas ya tienen una antigüedad de 38 años, nos hacen firmar una carta compromiso llamado Anexo 03 para que no se nos tomen en cuenta los años de servicio a favor de miles de niños de Puebla y Amozoc. E incluso, no podemos hacer mejoras en los inmuebles, ni tampoco podemos aceptar ayuda para que los alumnos tengan espacios más dignos”, refieren.

“Nos han obligado a acudir a los consejos técnicos a lugares alejados, a hacer oficios o reportes de apoyos que se han recibido en sexenios pasados en libros, sanitizantes, entre otros productos que son inexistentes. Nos prometieron que nos los entregarían y nunca llegaron; e incluso, nos han llevado de acarreadas a los eventos políticos, primero durante el sexenio de Moreno Valle y después en los tiempos del ex gobernador, Luis Miguel Barbosa”, acusaron.

Mencionan que anteriormente tenían la oportunidad de recibir a universitarios para que realizaran sus prácticas o servicio social, impartiendo materias como: inglés, educación física, danza, círculos de lectura, entre otros, pero ante la entrada del gobierno Barborsista, les retiraron el permiso para solicitarlo.

Además, acusan que aquellos Centros que cuentan con el programa de Desayunos Fríos están obligadas a venderlos a los padres de familia “la leche ha bajado su calidad (parece agua). Muchos padres se niegan a pagar los 81 pesos que nos exigen para los traslados y la renta del camión para recibir galletas rancias y producto lácteo en mal estado. Muchos padres se quejan de que sus hijos han tenido diarrea”.

En cuanto al tema educativo, expusieron que algunos CAIC’s solo cuentan con 4 equipos de cómputo obsoletos y además, no cuentan con el servicio de Internet para enseñarles a los 25 a 35 alumnos que integran tan solo un salón de clases.

Las solicitudes

Las encargadas de estos CAIC’s y personal docente solicita al actual gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina y a la presidente honoraria del SEDIF, Gabriela Bonilla para que las reciba “pedimos que nos apoyen con la póliza de daños a terceros, un apoyo para poder costear la carpeta y requerimientos que nos exige Protección Civil del Estado, de Bomberos. Algunos planteles tienen doble turno y tienen que hacer doble gasto para este requisito. Confiamos que las actuales autoridades nos escuchen pues durante años hemos sido ignoradas, no hemos existido para el Estado”.

“Pedimos se investigue y deslinden responsabilidades contra la supervisora de la Corde-Oriente y Norte, Elia Rosas quien nos amenaza y hostiga laboralmente. Pedimos un trato justo y humano. Que los CAIC’s puedan recibir apoyo para su mantenimiento y/o mejoras. Solicitamos un salario decoroso de acuerdo a la Ley. Confiamos podamos ser escuchadas y atiendan nuestras solicitudes para seguir realizando nuestra labor de manera digna y segura”, finalizaron.