Con el objetivo de garantizar la integridad de la ciudadanía en general durante la próxima temporada de Semana Santa, autoridades municipales de Quecholac en coordinación con Protección Civil Municipal, Paramédicos y con Seguridad Pública continuarán implementando recorridos de vigilancia y de asistencia en las localidades y en la cabecera.

Al respecto, las autoridades de Protección Civil Municipal de Quecholac dieron a conocer que, como parte de las actividades de prevención ante la próxima temporada vacacional y en donde se registra una importante afluencia de visitantes, se llevó a cabo la verificación de las medidas de seguridad en los centros de recreación.

A estas actividades se suman el informar a la población en general sobre las medidas para prevenir golpes de calor, sobre todo en esta temporada en la que se registran altas temperaturas entre las que destacan: mantenerse hidratados, usar ropa de colores claros y maga larga, hacer uso de sombreros, sombrillas o gorras. Extremar cuidados en menores de edad y adultos mayores. Y, sobre todo, acudir a la unidad médica más cercana en caso de presentar deshidratación.

Por otro lado, se han realizado recorridos en los establecimientos, restaurantes y puntos de venta donde comercializan pescados y mariscos a fin de que cumplan con las medidas sanitarias; todo ello, con la finalidad de prevenir enfermedades gastrointestinales o intoxicación.

Finalmente, llaman a la ciudadanía en general a extremar cuidados en materia de salud y también, si viaja a algún centro recreativo o parque acuático en el municipio a no manejar bajo los efectos del alcohol, no utilizar celular u otros distractores, respetar los límites de velocidad, todos los ocupantes del vehículo deberán usar el cinturón de seguridad. Se debe revisar que el motor del vehículo y los frenos estén en buen estado y no manejar cansado.

“Para tener unas vacaciones seguras, es importante que extremen precauciones para evita accidentes viales, ya que en esta temporada de Semana Santa se incrementa el flujo vehicular y por ello, es necesario aplicar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes”, finalizaron.