El ayuntamiento de Atlixco a cargo de Ariadna Ayala Camarillo a través de la Secretaría de Seguridad Pública emitió diversas recomendaciones para mantener seguras las transacciones y/o compras en línea y evitar ser víctima de fraudes o estafas durante esta temporada navideña; además, llamó a la ciudadanía a denunciar al 089.

Las autoridades municipales de Atlixco expusieron que ante la actual temporada decembrina se incrementan las estafas cibernéticas; para ello, alerta a la ciudadanía sobre los fraudes cibernéticos más comunes como: correos spam (que contienen archivos maliciosos con el propósito de obtener información personal), páginas apócrifas (éstas simulan ser sitios confiables para obtener datos bancarios y personales), Ofertas (en donde solicitan al usuario realizar anticipos o depósitos por servicios o productos inexistentes).

Así como también, estafas a través de mensajes (SMS) que incluyen enlaces fraudulentos, o que redirigen al usuario a pátinas falsas o correos electrónicos que piden información personal o incluso, acceder a códigos maliciosos para robar información e identidad.

Para evitar ser víctima de fraude o estafa, recomiendan: verificar la autenticidad del sitio web (asegurándose que tenga el protocolo “https” y revisa opiniones de otros usuarios), evitar compartir información bancaria en sitios no verificados, comprar a vendedores en plataformas reconocidas o directamente en las tiendas oficiales, activar las alertas bancarias con el fin de detectar movimientos no reconocidos a tiempo y proteger el dispositivo celular y no realizar compras en sitios públicos.

Así como también, configurar el dispositivo celular con la verificación en dos pasos para garantizar mayor protección en cuentas digitales, llevar un registro financiero y guardar los comprobantes de las compras y monitorear cualquier anomalía.

Finalmente, exhortan a las personas que hayan sido víctimas de fraude o estafa a denunciar al 089, disponible las 24 horas los 365 días del año “es importante realizar la denuncia y tomar en cuenta las recomendaciones para no caer en engaños que terminen afectando la economía”.