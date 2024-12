Más de 561 incidencias, bonos por más de 12.5 millones de pesos, observaciones por 260 millones de pesos, la sustracción de documentos de diversas áreas como Obras Públicas, gastos inflados, la inexistencia de la Secretaría de Infraestructura y el formateo de todas las computadoras, son parte de las irregularidades encontradas durante el proceso de entrega-recepción de la administración 2021-2024 del Ayuntamiento de Cuautlancingo.

En conferencia de prensa, la coordinadora Ejecutiva de Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Gabriela Reséndiz Hernando informó que entre las irregularidades encontradas durante el proceso de entrega-recepción 2021-2024 que encabezó el ex alcalde, Filomeno Sarmiento Torres se detectó un desvío por 12 millones 564 mil 353.63 pesos para bonos y pagos de horas extras extraordinarias no justificadas, poniendo como ejemplo 214 mil 906 pesos otorgados a la ex jefa de la oficina de la presidencia.

“Al menos 20 de las 89 direcciones no se presentaron y cuando se les cuestionaba el número de colaboradores que tenían, se rehusaban a contestar porque no cuadraba con la plantilla de personal que se nos había reportado”.

“De la inflación en gastos, por ejemplo, una Coca-Cola la facturaron con un costo por unidad de 70 pesos, una caja de galletas por mil 400 pesos, una paleta tutsipop por 60 pesos, entre otros. De las 244 adjudicaciones en el ejercicio fiscal2024, tan solo el 40 por ciento de los procesos se realizaron con 4 proveedores que son personas físicas y tan sólo uno de ellos obtuvo el 21 por ciento de los contratos”, detalló.

Asimismo, informó que la Auditoría Superior de la Federación observó a la gestión pasada por 60 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior del Estado, por 200 millones.

Por su parte, Juan Carlos Cotzomi, Secretario General del Ayuntamiento, evidenció con fotografías la sustracción de carpetas que debían haber sido entregadas durante el proceso de transición, así como informó que todas las computadoras fueron formateadas, evadiendo así la Ley General de Archivo, “las carpetas contables se transfirieron al edificio nuevo del archivo que cabe señalar ni siquiera cuenta con energía eléctrica; dicha transferencia no se realizó como establece la ley lo que nos ha complicado el acceso a la información”.

Otras irregularidades

Además, el personal de la pasada administración no dejó información de los padrones de contribuyentes lo cual hace más difícil la recaudación, sin embargo, indicó que ya cuentan con más de 37.6 millones de pesos recaudados. “El parque vehicular está en muy malas condiciones y a varios vehículos les robaron las baterías”.

Mientras que los comedores de las Estancias de Día del DIF municipal dejaron de operar desde el pasado mes de junio de 2024, pese a que ya se tenía cubierta su operación hasta el mes de diciembre, dejando en la vulnerabilidad a las personas de la tercera edad.

Finalmente, las autoridades del Ayuntamiento de Cuautlancingo a cargo de Omar Muñoz Alfaro aseguraron que darán continuidad a estas irregularidades con la finalidad de que se aplique la Ley y se transparente los recursos que recibió la pasada administración municipal.