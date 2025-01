La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, anunció la construcción de la Radial a Cuayantla y la edificación de la cuarta subcomisaría en Lomas de Angelópolis.

En entrevista con medios locales, la alcaldesa indicó que serán algunas de las obras de alto impacto que se realizarán durante su trienio al frente del ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Detalló la alcaldesa sanandreseñaa que en el 2026 arrancará la obra de la Radial a Cuayantla, para lo que ya se elabora el proyecto técnico.

“Esta obra sabemos que es de gran impacto, no hay monto aproximado, no me gustaría errar en la cifra”, sostuvo.

Informó que para este año se tienen destinados 220 millones de pesos en obra pública; con ello se rehabilitarán los campos deportivos, se mejorará la imagen en algunas plazas públicas de juntas auxiliares y se rehabilitarán algunas calles.

Afirmó se construirá la cuarta subcomisaría que estará ubicada en Lomas de Angelópolis, fue un compromiso que se hizo en campaña; al igual que la Radial a Cuayantla que es la vialidad principal al Complejo de Seguridad Pública.

Asimismo, detalló que se invertirán un total de 220 millones de pesos en obra pública durante este año, con prioridad en vialidades y proyectos que beneficien a las juntas auxiliares.

Recordó que se trata de la cuarta de este tipo en el municipio. Sobre la intervención de campos deportivos, destacó especialmente el proyecto para mejorar el deportivo Quetzalcóatl, uno de los más grandes y concurridos del Pueblo Mágico.

Además, se construirá el panteón municipal, que estará ubicado sobre la vialidad recién inaugurada, lo que mejorará la movilidad para la población, además de revelar que en los próximos días presentará los detalles de su programa de obras.

Anunció asimismo que este año se entregarán diversas obras de pavimentación en calles, las que algunas llevaban más de 30 años sin mantenimiento.

Adelantó que además de pavimentación, se realizarán más proyectos de infraestructura en los zócalos y parques, “son parte de las obras que tenemos planeadas”, señaló.

La próxima construcción de la cuarta subcomisaría, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la infraestructura municipal, resaltó finalmente.