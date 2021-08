La titular de la SEP, Delfina Gómez, defendió el regreso a clases presenciales del 30 de agosto, pues afirmó que las escuelas contarán con las condiciones necesarias para prevenir el coronavirus.

La funcionaria señaló que la escuela ofrece mejoras en la calidad de vida de los niños que viven violencia en sus casas y enfatizó que los alumnos requieren interacción con otros estudiantes, asimismo el regreso a clases promoverá que los jóvenes se alejen de la vida sedentaria.

“El miedo no nos puede paralizar a una sociedad, no nos puede detener algo que no sabemos cuánto pueda durar esto y que podamos estar otro año más teniendo esa situación de falta de socialización, falta de aprendizaje y falta de interacción entre los pequeños y los maestros”, enfatizó en entrevista de cadena nacional.

Recordó que a fin de mes regresarán a las escuela el 100% de los alumnos que así lo deseen, todos los días, es decir, ya no habrá separación por primera letra de apellidos.

Destacó que la SEP pedirá a los padres de familia estar pendientes de la salud de los menores y que reporten de manera inmediata cualquier síntoma posible de coronavirus.