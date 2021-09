Un sacerdote de Monclova, Coahuila, identificado como Lázaro Hernández Soto, causó polémica luego de que en la misa del pasado domingo hizo apología al feminicidio al "llamar" a matar a las mujeres que abortan.

El líder religioso consideró que las mujeres que realizan la interrupción del embarazo “ya no sirven para nada”, al afirmar que están "huecas moral, física y psicológicamente".

Las palabras del sacerdote se hicieron virales luego de que la Iglesia San Juan Bautista de La Salle plasmó la misa dominical en redes sociales.

Al momento de hablar del tema, el masculino expone su postura en la que reprueba el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se despenaliza el aborto y señala, con ironía, "que hay que matar a todos los niños, porque no se pueden defender".

El padre Lázaro Hernández Soto fue subiendo de tono en sus palabras al grado que exhibió su molestia con la decisión de los ministros.

“Y sin embargo, lo destruimos, desde el vientre de la madre. ¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca, moral, física y sicológica. Una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios. Hermanos”.

Se transmitió en vivo y lo borraron, me acaban de avisar, pero transmitieron la de las 3 que fue la siguiente a la mía y aún así sostuvo el comentario pic.twitter.com/wDloK58Nlx — Sabina (@sabinamartinr) September 13, 2021

Por si no fuera suficiente hostilidad, el sacerdote de Monclova también llamó a los fieles a 'abandonar' a aquellas jóvenes que abortan: “No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan. Mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben”.

El comentario del religioso se da en el marco de que en todo México fue despenalizado el aborto, a partir de una controversia constitucional, sobre el tema, que surgió de la legislación de Coahuila.

Se malinterpretaron las palabras

Tras la polémica generada en sus palabras, el sacerdote realizó una conferencia de prensa en la que ofreció una disculpa pública por sus palabras.

En su defensa, el padre Lázaro aseguró que su intención era "crear consciencia", más no, hacer apología a la violencia contra las mujeres. Aseguró que a través de las redes sociales hubo una mala interpretación de sus palabras, por lo que reiteró sus disculpas.