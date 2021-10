En la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el paro de gaseros registrado desde ayer en la tarde "no va a pasar a mayores".

Desde el Salón Tesorería, AMLO afirmó que no habrá desabasto de gas en la Ciudad de México y en el centro del país al exponer que ya está atendiendo a los inconformes para dar solución a sus demandas.

"No creo yo que pase a mayores, ya se les está atendiendo, ya se tiene establecido el mecanismo del Gas Bienestar y lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al paro indefinido de #gaseros que incluso provocó, durante la noche, el cierre de la autopista México-Pachuca pic.twitter.com/bu7naMlwI2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2021

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los gaseros se pueden incorporar al Gas Bienestar, el presidente López Obrador reiteró que el compromiso del Gobierno Federal es hacerse cargo del 51 por ciento del mercado, para tener un control de los precios.

"El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 por ciento del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento, por eso se fue para arriba, porque cinco grandes empresas controlaban la distribución".

Este lunes, diversos grupos gaseros llevaron a cabo un paro afectó la carretera México-Pachuca durante más de ocho horas.

Los 200 repartidores y choferes de Gas Bienestar en la capital del país detuvieron sus actividades para manifestarse ante el incumpliendo de su contrato.

Los gaseros pidieron al presidente López Obrador que los tomaran en cuenta, al señalar que el gobierno federal busca una “regulación consensuada” de los precios de gas LP.