El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que presentará una nueva propuesta que se enfocará en el uso de cigarros electrónicos y vapeadores.

La declaración ocurre pocos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la prohibición en México de estos productos, resulta una medida desproporcionada e inconstitucional.

Tras lo anterior, el mandatario criticó la decisión, agregando que los criterios utilizados por la Corte son “endebles”.

“Nosotros opinamos distinto, tan es así que vamos a presentar una iniciativa legal para combatir eso porque consideramos que (los cigarros electrónicos y vapeadores) afectan la salud (...) lo mercantil no puede estar por encima del pueblo”, dijo.

Aunque la Corte determinó que en lo general se ve inconstitucional, existieron cuatro reservas que se discutirán en privado por el Pleno.

“Ahorita el pronunciamiento es si esta prohibición es constitucional o no, no nos estamos pronunciando si eventualmente se genera la inconstitucionalidad y se regula de otra forma, no estamos adelantando un criterio que analizaremos en ese momento”, refirió Arturo Zaldívar.