La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que realiza las diligencias para esclarecer las causas de la muerte del actor Octavio Ocaña.

A través de un comunicado, la Fiscalía aclaró que el joven murió de un disparo en la cabeza y negó que hubiera un enfrentamiento con policías municipales.

La dependencia señaló que en las inspecciones realizadas a la camioneta donde viajaba el actor, y dos sujetos más, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor.

“Los testimonios recabados con las dos personas que viajaban en la camioneta señalan que conocían al conductor desde hace varios años y en días recientes habían estado con él consumiendo alcohol”, indicó la Fiscalía.

También refirieron que la tarde del viernes 29 de octubre al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución.

Uno de los acompañantes declaró que el conductor portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo.

Durante la persecución el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal.

Los testigos que viajaban con Ocaña así como los policías que intentaron detener la unidad, confirmaron que no hubo intercambio de disparos.

La Fiscalía detalló que las pruebas periciales están en desarrollo y estas serán determinantes para esclarecer la forma en la que Octavio Ocaña murió.

Apuntó que estas serán dadas a conocer de manera institucional por la Fiscalía General.

El actor será velado en la Funeraria ‘Gayosso’ de Santa Mónica, desde el mediodía de este sábado.

Tras darse a conocer la muerte del actor ‘, sus compañeros de trabajo externaron sus condolencias.

El primero en confirmar la noticia fue el productor de ‘Vecinos’ Elías Solorio, quien a través de su cuenta de Twitter, lamentó la muerte.

No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito.

Posteriormente, Lalo España, aseguró que no podía dejar de llorar ante la confirmación de la identidad de la víctima.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

Se sumaron a las condolencias Dario Ripoll, Alejandro de Marino y Georgina Holguin.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔