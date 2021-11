Al encabezar la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ser necesario, las Fuerzas Armadas atenderán la entrega de medicamentos en el país.

En presidente señaló que se diseñó ya un mecanismo con el apoyo de las Fuerzas Armadas para atender este tema.

"Como logramos la distribución de las vacunas se creó un mecanismo con el apoyo de Fuerzas Armadas, si es necesario de esa misma manera vamos a distribuir medicamentos y no van a faltar, van a estar en unidades médicas, en centros de salud, es un compromiso”, dijo.

Aprovechó para recordar que el abasto de medicamentos en México era “en un jugoso negocio“, de diez empresas que ni siquiera eran farmacéuticas.

“Vendían casi 100 mil millones de pesos al año de medicamentos, 10. Y había una que vendía cerca de 50 mil millones de pesos, esa misma empresa apareció en la lista que dimos a conocer de las grandes empresas y bancos que no pagaban impuestos o que recibían los beneficios de la devolución de impuestos. Además de tener asegurada la venta en grandes cantidades de medicamentos, no pagaba impuestos”, dijo.

“Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del abasto de los medicamentos. Y todavía estamos batallando, porque no solo es comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero porque las leyes no lo permitían, ahora los podemos comprar en cualquier país todos los medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, unidades médicas”, añadió.