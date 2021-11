Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen elementos suficientes para que México se preocupe por la variante ómicron de COVID-19.

Desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca, López Obrador dijo que el martes se informará sobre la situación de la nueva variante de en el país, pero enfatizó que no hay motivos para preocuparse.

"Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos. No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, apuntó.

“Que sí hay mucha información en los medios y no debemos espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, nada más que se detectó en Sudáfrica”, refirió.

Aprovechó para asegurar que su gobierno actuará con responsabilidad ante la aparición de esta nueva variante de COVID-19, de la cual dejó en claro que se actuará con responsabilidad.

“Se va a actuar como siempre, con mucha responsabilidad, de modo que vamos a informar mañana. No (habrá cierre de actividades), no tenemos ese pronóstico. Pensamos que hemos avanzando mucho en la vacunación, seguimos vacunando y vamos a intensificar el programa de vacunación”, dijo