La secretaria de la Jueza Cívico 1 de la Coordinación Territorial GAM-1, Laura Lidia Monsalvo Loperena, fue reportada como desaparecida tras no saberse nada de ella desde el 30 de enero luego de salir de su trabajo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Esperanza Loperena, de 66 años y madre de la mujer, manifestó que ese día a las 07:30 horas su hija, de 40 años, salió de su domicilio en la colonia Santa Isabel Tola, en esa misma alcaldía, para dirigirse a su trabajo en el Juzgado Cívico, ubicada entre avenida Emiliano Zapata y avenida Guadalupe Victoria, colonia Cuautepec Barrio Bajo.

Ahí acabaría su turno a las 20:00 horas del 31 de enero. El domingo, a las 10:30 horas, la señora habló con Laura Lidia por teléfono porque le hizo el favor de llevar al hijo de ésta última a un curso.

Al día siguiente volvió a contactar a su hija, quien no llegaba a casa, pero la llamada nunca entró y mandaba a buzón de voz, por lo que marcó a la jueza con la cual labora la ex agente, pero la juzgadora le dijo que el 30 de enero al encontrase laborando, Laura Lidia pidió permiso para ausentarse del trabajo ya que le dijo que había una urgencia en su casa. Fue entonces que salió de la oficina y como no regresaba, la jueza también le llamó por teléfono pero nunca le contestó.

La madre de Laura Lidia Monsalvo declaró que su hija tuvo una relación de noviazgo por tres años con Omar, de 45 años, pero aproximadamente en julio del 2021, terminaron ya que él era agresivo y posesivo en su relación, pero la seguía buscando.

Se sabe que el hombre al parecer trabaja en la alcaldía Miguel Hidalgo, y vive en la colonia Santa Úrsula Coapa. Se cree que la mujer, quien al parecer es ex agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), se fue con su ex pareja Omar, o bien, éste se la habría llevado.

Laura Lidia Monsalvo Loperena mide 1.55 metros, su complexión es regular, es de tez morena clara con frente y boca medianas, cejas semipobladas, ojos grandes café oscuro, cabello ondulado y negro, cara ovalada, nariz mediana, labios delgados, mentón oval, y tiene un tatuaje en forma de ciempiés en antebrazo izquierdo.

La última vez que se le vio vestía mallón negro, chamarra plateada con capucha y botas cafés. La madre de la mujer comentó que ya se realizó el reporte en Locatel siendo asignado el número de folio 1293033 del 03 de febrero.