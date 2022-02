Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, dijo que no se va “a dejar” luego de que no acudiera a la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputarle los delitos de operaciones con recursos de procedentes ilícita, asociación delictuosa y cohecho como parte de la trama de corrupción del caso Odebrecht.

En un video compartido en sus redes sociales, el ex diputado señaló que la suspensión de la audiencia es prueba de que Emilio "L", ex director de Pemex y quien hizo las acusaciones en su contra, “es un delincuente y un mentiroso”, y prueba de ello es que está en la cárcel.

“Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar, horas y horas, de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años, por ratero y por mentiroso”, dijo.

Anaya recordó que la principal responsabilidad del gobierno es garantizar la paz y la seguridad, y sostuvo que la estrategia presidencial de “abrazos, no balazos” no ha funcionado y se trata de una “completa locura”.

Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso. pic.twitter.com/uJJsNfooVP — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 14, 2022

Criticó que en lo que va del gobierno se han reportado 103 mil muertos, más de 15 mil policías asesinados y 3 mil mujeres han sido víctimas de feminicidio, siendo el sexenio más violento en la historia de México moderno.

“Militarizar el país no es la solución, necesitemos policías profesionales, bien pagadas equipadas y supervisadas. Invertir suficientes recursos, pero con la necesidad de rendición de cuentas, el objetivo es clarísimo: vivir en paz, México lo merece”, concluyó.

Tras no presentarse a la audiencia en el Reclusorio Norte, la defensa legal del panista dijo desconocer el motivo por el cual su cliente no acudió al Centro de Justicia Penal Federal.

Ante esto, el Ministerio Público calificó de “desafiante” la actitud de Ricardo Anaya por no comparecer. El panista fue denunciado por Emilio "L" de ser uno de los ex legisladores que recibieron sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en este caso 6 millones 800 mil pesos, para aprobar la reforma energética.