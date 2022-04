El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria reconoció la labor de las y los trabajadores de diferentes hospitales de la Ciudad de México y entregó la Medalla “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua” a los profesionales de la salud, por su trabajo incansable para atender la pandemia.

Además, el legislador del Grupo Plural entregó reconocimientos a 100 trabajadores del Hospital General de Tláhuac. Álvarez Icaza agradeció a todas y todos aquellos que estuvieron en la primera línea de atención durante la etapa más grave de la emergencia sanitaria.

Señaló que el gobierno no supo estar a la altura para responder y proteger al personal de la salud que atendió la pandemia generada por el SARS-CoV-2, y por eso México es el país con más muertes de personas de este sector, por la Covid-19.

“Las mascarillas, los trajes y los guantes escaseaban y mucha gente para protegerse tuvo que hacer uso de la solidaridad familiar, o de amigos, o de colectas, porque el gobierno no estuvo a la altura, la verdad sea dicha, y yo creo que eso es parte de la causa de que muchos colegas hoy no están. Eso es parte de la deuda, no sólo las condiciones de trabajo”, mencionó.

Emilio Álvarez Icaza aclaró que esta ceremonia es la primera de este tipo que se realiza de manera presencial en las instalaciones del Senado de la República, luego de que se declaró la pandemia por lo que manifestó su beneplácito de encabezarla, pues es justo reconocer lo que hizo el personal médico de México.

“Creo que las sociedades humanas somos de mitos, ritos y de símbolos y tenemos que construir los mitos, ritos y símbolos de lo que hicimos en la pandemia. Este evento es para construir ese símbolo, darles las gracias y reconocer a quienes se la jugaron por toda la sociedad”, indicó.

“En las crisis sale lo mejor y lo peor y yo estoy convencido de que lo mejor que salió en la crisis por la pandemia fue la respuesta que ustedes dieron. Nos llena de orgullo esa vocación que tuvieron para atender a tanta gente que se enfermó. No hay dinero para pagarles, no es un tema de dinero, es un tema que tiene que ver con el sentido de la vida de porqué y para qué hace uno las cosas, por eso es justo reconocerlos”, finalizó.

En tanto, Roberto García, representante del Hospital Tláhuac, pidió al senador Álvarez Icaza que sea el puente de comunicación con las autoridades de la Ciudad de México, para que al personal de salud se les otorguen mejores condiciones laborales, prestaciones y retribuciones, toda vez que desarrollan su trabajo con entrega como lo demostraron en la etapa más grave de la pandemia.

Por su parte, Erik Ortiz Acevedo, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, agradeció el reconocimiento otorgado a los profesionales de la salud, quienes dieron su mayor esfuerzo para atender a quien lo necesitaba en los días de mayor desesperación y consuelo que vivimos durante la emergencia sanitaria”.

“Trabajadores de la salud, su labor durante esta pandemia quedará escrita en la historia de nuestro país y cada uno de ustedes vivirá en la memoria de los mexicanos, como aquellos héroes de voluntad inquebrantable que arriesgaron todo por velar por la salud de los demás”, expresó.