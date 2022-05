El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad por el caso del estudiante de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel que presuntamente fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional, donde ya hay un detenido.

"Que no hay impunidad, no hay encubrimiento no es como antes que se ocultaban las cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios".

En su conferencia de prensa matutina, AMLO envió su solidaridad a los familiares del joven y les pidió confianza ante las investigaciones del caso, "hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves. Tanto en la Guardia Nacional como en Marina, la Defensa, Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables".

Mencionó que ya estaba detenido un elemento de la Guardia Nacional, luego de que se llevara a cabo la investigación, pero que el juez lo liberó porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma que le había quitado la vida al joven, "se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido".

"La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos y que se lleve a cabo un trabajo a fondo. Los que hayan participado, en este caso los dos que dispararon, pueden ser otros, está abierta la investigación".

Finalmente, López Obrador dijo que al que se liberó, se comprobó que disparó, y por ello, tiene que estar sujeto a proceso y la joven herida está siendo atendida y "vamos también a apoyar en todo, eso es lo que puedo comentarles y aquí mismo vamos a informar".