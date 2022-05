El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la mejor manera de enfrentar la violencia es implementar políticas de bienestar que ataquen las causas de ésta y no responder la fuerza, ya que dijo, a su gobierno le preocupa proteger las vidas humanas, incluyendo las de los delincuentes y criminales.

“Así pienso, nada más que son dos posturas distintas, los que quieren resolver todo con la violencia: 'quémalos con leña verde en el Zócalo', y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, sino que son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales”, señaló.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO mencionó que hay quienes piensan que todo debe ser por la fuerza, así como el gobernador de Texas que se burló de su frase "abrazos no balazos".

"El gobernador de Texas no lo considero una mala persona, pero se burla, ahora ya no lo hace, dije lo de abrazos no balazos, mi mentalidad no es que sea un hombre malo, sólo que son dos pensamientos distintos lo mejor es enfrentar el mal haciendo el bien eso es lo que yo pienso y la no violencia".

Además, López Obrador lamentó los asesinatos de afroamericanos en Estados Unidos por racismo, por lo que dijo que lo mejor no es combatir la violencia con el uso de la fuerza, sino "persuadiendo con la educación y la concientización”.