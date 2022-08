A unos días de que se resuelva el futuro de la prisión preventiva en México, a manos del fallo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó la honestidad en el Poder Judicial:

“Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de que preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción con honrosas excepciones para no generalizar”.

Durante la conferencia matutina, hecha en Palacio Nacional, el presidente alertó sobre los riesgos que tiene una eventual modificación al carácter que tiene actualmente.

#ConferenciaPresidente. Aún se tiene que limpiar de corrupción al Poder Ejecutivo y completo al Poder Judicial “que se mantiene intacto”, destaca @lopezobrador_ tras cuestionar la liberación de un presunto delincuente vinculado al crimen organizado. pic.twitter.com/CF93D0v9eR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 30, 2022

López Obrador añadió que en general, la corrupción en el Poder Judicial sigue intacto, al señalar que hay jueces que ni siquiera les importa el pueblo.

“Son jueces para defender grupos de intereses creados Todos estos que defienden a empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creo para defender las privatizaciones, ahí está intacto”.

En ese sentido, AMLO afirmó que su gobierno no puede permanecer callado porque afecta el esfuerzo realizado en materia de seguridad, incrementa el el riesgo para servidores públicos que son amenazados.

"En este asunto de la libertad de este presunto delincuente, hay el asesinato de servidores públicos. Son temas graves, no nos podemos quedar callados”.

Por otro lado, también reconoció que también se tiene que revisar la situación de los ministerios públicos y jueces, pues a pesar de respaldar al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, hay otros que, según el mandatario, no se caracterizan por honestos.

“La mayor parte del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad. Hablando en plata. No resisten cañonazos o tentaciones. No respetan al pueblo. Cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo. Es una burbuja, son los abogados, relaciones públicas, todo arriba. Tenemos que cambiar esto”.

Agregó que si la Suprema Corte resuelve que no existirá más la aplicación de la prisión preventiva, los delincuentes podrán entrar y salir cuando quieran.

“Yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. Que el día de mañana, aquí ustedes me digan, y por que salio de la cárcel este delincuente de cuello blanco, voy a repetir, no fuimos nosotros, fue el juez, el poder judicial. Pues si, pero ya salió, entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y no queremos que suceda.", finalizó.