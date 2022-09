El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue víctima de un grupo de hackers, que revelaron documentos oficiales, incluyendo informes sobre su salud y partes de operativos que realizaron las fuerzas armadas.

En la conferencia mañanera, explicó que el grupo, que piensa, es del extranjero, aprovechó que se está haciendo un cambio en el sistema de información del Ejército para extraer los archivos y robar la información, acto que minimizó, al asegurar que todo lo revelado es “de dominio público”.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información ante estos mecanismos modernos; extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, explicó.

Sobre los documentos que detallan sus padecimientos de salud, como angina de pecho, hipotiroidismo y gota, así como un traslado de emergencia por riesgo de infarto el 2 de enero de este año, López Obrador aseguró que se siente bien, que está bien atendido por los médicos y que cada noche toma un cóctel de medicinas para controlar sus enfermedades. Y para dar respuesta a sus críticos, pidió la canción Que no me quiso el Ejército.

“Sí, son ciertos, estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción, sólo hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí y otros males, todos los que se mencionan ahí. ¿Por qué no pones a Chico Che? Es una canción, porque quería entrar al Ejército y lo cepillaron, porque según la canción tenía muchos padecimientos”, ironizó.

Aceptó que el padecimiento más delicado que tiene es la hipertensión y es por eso que procura salir a hacer ejercicio, pero también cuida sus riñones, por el número de pastillas que toma cada noche.

Sin embargo, rechazó que las filtraciones puedan tener un impacto político, porque su gobierno actúa con transparencia; aunque calificó el hackeo como un acto de politiquería y una invasión a la privacidad.

“Nada, porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues ¿qué problema puede uno tener?”

“Esto es un asunto de politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar, no, la gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto a las personas, una bajeza”, remarcó.

El grupo que se atribuyó los hackeos se autodenomina Guacamaya y ha hecho lo mismo con los ejércitos de Chile, El Salvador, Perú y Colombia. “Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, el que nada debe nada teme”, indicó.