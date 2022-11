La mañana de este lunes, se registró la caída de una mujer a una coladera sin tapa en la colonia Morelos, de la Ciudad de México, cuando intentaba huir de un asalto, sufriendo heridas de consideración.

La mujer de 42 años, según reportes, a las 5:30 horas, escapaba de un asalto a bordo de un camión del transporte público que la llevaba a su trabajo, cuando se precipitó a la coladera de aguas negras, ubicada en la calle de Herreros

“Se subieron unos tipos y venía yo sola nada más con el del camión uno le dijo que sacara la navaja y me pasé un asiento más para atrás de donde ellos se sentaron y luego me dijo que me bajara cuando se paró el camión y me bajé y me fui para este hoyo que está aquí. me puede salir arrastrando, me quise parar pero ya no pude pararme me dolía mucho la pierna y el camión se fue y los que vienen ahí que querían asaltar se fueron”, narró la afectada.

La mujer, presentó fracturas en la pierna derecha, una en la tibia y el peroné y otra en el tobillo, por lo que fue trasladada al hospital del ISSSTE en la zona de Tacuba, donde la reportan estable.

Vecinos reportaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en esta coladera, pues aseguraron que lleva aproximadamente 5 años sin tapa.

El pasado 11 de noviembre, dos mujeres, las hermanas Sofía y Esmeralda perdieron la vida tras caer a una coladera abierta en inmediaciones del Palacio de los Deportes, cuando se dirigían a un concierto de la banda Zoé.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se investiga, por parte de la Contraloría General, si existió reporte, omisión o negligencia interna ante la coladera destapada.

Indicó que diariamente se reponen hasta 8 tapas de alcantarillas y otros accesorios que son robados en calles de la capital.

Con información de Excélsior.