La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, difundió su postura sobre la notificación que le fue hecha por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) donde la obliga, como medida cautelar, a deslindarse de los mensajes a su favor pintados en bardas por simpatizantes para la campaña presidencial de 2024.

Sheinbaum mencionó que el viernes 2 de diciembre a las 15:00 horas recibió la notificación que la obliga, “como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”.

“Con ello, una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”, agregó.

Añadió que es increíble que el INE, “quien supuestamente es garante de la democracia y la libertad de expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo”.

La mandataria añadió que publicaría el texto que le fue ordenado para cumplir con la resolución, pero dejó en claro que apelará.