El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz “ya está planchada” en el bloque opositor, y por ello están pidiendo la declinación de Beatriz Paredes, incluso desde la dirigencia de su mismo partido.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO explicó que la oposición tiene que mantener a la senadora panista como candidata porque ya hicieron compromisos a futuro y, por tanto, le mandó su apoyo a Beatriz Paredes, única contendiente de Xóchitl Gálvez: “¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!”, ironizó.

“¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Todavía, eh, si quieren, no, eso ya está planchado, pero desde hace, se los dije, aquí se los dije, se los dije ¿desde hace cuánto? Dos meses. Pero todavía ahí andan, no".

“El asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, no quieren ningún riesgo, es que ya hicieron compromisos, ¿cómo van a ir a decirles al mandamás que no salió? No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, muy burdos, predecibles, o sea a leguas se les identifica”, subrayó.

López Obrador consideró que adelantar la decisión para elegir como representante a Xóchitl Gálvez es porque los dirigentes de ese grupo están nerviosos con la posibilidad de que no resulte el proyecto.

AMLO aprovechó para criticar al PRI, PAN y PRD por estar bajo el mando de un empresario como Claudio X. González, pues un proceso electoral tiene que ver con política y no con una gerencia.

“Así es la política, es un oficio, ¿cómo le dan la conducción de un proceso político a quien no tiene conocimiento? Esto no es de gerentes y vaya que le ayudan todos. Imagínense que el presidente de un partido diga ‘ya no, ya hazte a un lado’ y que salgan otros del mismo partido a decir: no, no te hagas a un lado. ¡Beatriz Aguanta, el pueblo se levanta!”.

Y dijo que el proceso de la oposición va a quedar mocho, como el águila que se usó durante la presidencia de Vicente Fox.

“Ahora resulta que el proceso va a quedar mocho, porque si no lo terminan, se supone que se tenía que seguir una serie de pasos hasta el final, pero no lo van a concluir”, finalizó.